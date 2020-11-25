В России появится новый курорт

Компания «Норникель» собирается создать курортную зону на плато Путорана на Таймыре в Красноярском крае. Об этом вице-президент горно-металлургической компании Андрей Грачев рассказал на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве», передает ТАСС.

«Мы сейчас будем строить курорт Плато Путорана, который будет расположен рядом с озером Мелкое. Это уникальный парк, в котором компактно, на доступном расстоянии, будут собраны нетронутые природные богатства Заполярья», — сказал Грачев.

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Он уточнил, что объем частных инвестиций в проект составит 15 миллиардов рублей. Сроки создания курорта в компании не раскрыли.

ТАСС отмечает, что сейчас на севере Красноярского края идет строительство туристско-рекреационного кластера «Арктический», который включает территории плато Путорана, Норильска и Дудинки. Плато станет центром экстремального и экологического туризма, Норильск — промышленного и культурно-познавательного, Дудинка — событийного и этнографического.