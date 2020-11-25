Тактаров пристыдил Харитонова перед десантниками

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram пристыдил соотечественника Сергея Харитонова перед десантниками.

Тактаров раскритиковал Харитонова за то, что тот помирился с бойцом Адамом Яндиевым, и назвал поведение спортсмена позорным. «Вот как себя сейчас десантники чувствуют по всей стране? Они же не такие. Знаю десантников, которые защищали в Афганистане высоту, в плену были, которые умрут, но, образно говоря, не предадут знамя полка и свою честь», — заявил он.

24 ноября Харитонов заявил, что принял извинения Яндиева, и назвал того сильным человеком за умение признавать ошибки. До этого боец обвинял Адама в мошенничестве, сказав, что тот не вернул ему долг.

Драка между бойцами произошла 13 ноября. Яндиев нанес Харитонову несколько ударов, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева было возбуждено два уголовных дела.

Харитонов окончил Рязанское военно-десантное училище. Он известен по выступлениям в Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.