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В Турции зафиксировали третий пик коронавируса

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Фото: pixabay.com

В нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, сообщает ТАСС.

«Некоторые провинции переживают третий пик. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — сказал министр в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем Коджа отметил, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех турецких провинциях, в 15 из них он увеличился до 50 процентов.

По данным министерства, на 25 ноября в Турции зафиксирован антирекорд по числу умерших за сутки из-за COVID-19 — 168 человек. Предыдущий антирекорд смертности из-за коронавируса в Турции был зафиксирован 24 ноября, когда умерли 153 человека.

С начала пандемии общее число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 460 тысяч, умерли 12 672 человека, выздоровели 381 569 пациентов.

Ранее в ноябре сообщалось, что Турция захотела производить у себя российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Министры здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджа встретились по инициативе турецкой стороны. В пресс-службе Минздрава России заявили, что Анкара заинтересована в производстве «на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

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