ФСБ обличила полицейских в подбросе наркотиков россиянину по просьбе его жены

В Волгограде завершено расследование уголовного дела бывших полицейских, которые подбросили наркотики россиянину по просьбе его жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По делу проходят экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков и его подчиненный оперативник, а также их 36-летняя приятельница. По данным следствия, у женщины долгое время были плохие отношения с супругом, скандалы заканчивались драками. Она пожаловалась своим приятелям-полицейским на мужа. Вместе они разработали выгодный для всех план: жена избавляется от домашнего тирана, а силовики повышают показатели по службе.

В августе 2019 года полицейские передали приятельнице увесистый сверток с наркотическим веществом. Она спрятала его в личных вещах мужа, а через несколько часов правоохранители провели обыск и нашли сверток. Против мужчины было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. Но материалы вернули на дополнительное расследование в связи с выявленными нарушениями. Позже сотрудники ФСБ разоблачили полицейских, подбросивших наркотики невиновному человеку.

Теперь перед судом предстанут силовики. Им вменяется незаконный оборот наркотиков в крупном размере и превышение должностных полномочий, а их сообщница обвиняется в пособничестве.