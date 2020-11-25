Россиянам назвали способ правильно провести выходные при удаленке

Во время удаленной работы и учебы стоит воспринимать выходные как мини-отпуск. Об этом россиянам рассказала психолог Московского психолого-педагогического центра Евгения Васильева, передает агентство «Москва».

По словам Васильевой, при текущих обстоятельствах нужно выбрать способ отдыха, который принесет максимум положительных эмоций. Если регулярно проводить время в таком настроении, появится возможность сохранить работоспособность и благоприятные отношения в семье.

Она добавила, что каждый вечер после работы стоит выходить из дома хотя бы на полчаса. чтобы отдохнуть от пребывания в помещении, переключить внимание и разгрузиться.

Васильева также рекомендовала установить в семье подходящий режим, чтобы успевать и работать, и общаться с родственниками. Она указала, что члены семьи часто обращаются к работающему из дома родственнику с бытовыми вопросами — это мешает сосредоточиться и плохо влияет на качество и эффективность работы. Можно договориться с семьей на общение и помощь с несложными задачами в перерывах, сказала специалистка.

Как сообщалось ранее, 41 процент россиян считает, что их коллеги стали работать менее эффективно после перевода на удаленную работу. 51 процент респондентов указал, что эффективность работы их коллег вне офиса не изменилась, на повышение показателей указали лишь 8 процентов опрошенных.