Баста оправдался за претензии к Карпину

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, в Instagram оправдался за претензии к главному тренеру футбольного клуба «Ростов» Валерию Карпину.

Баста заявил, что его слова в интервью были шуткой. Его удивило, что Карпин, демонстрируя свою преданность Ростову, опубликовал временную регистрацию в городе. «Валера, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, временному ростовчанину с регистрацией на пять лет, должны быть понятны наши шутки. Они не всегда добрые», — подытожил музыкант.

23 ноября Баста рассказал о конфликте с Карпиным и попытке тренера сорвать его концерт. Тогда он заявил, что приезжий человек не может давать ему советы о жизни в городе. В ответ Карпин заявил, что не вступал в конфликт с Бастой, и опубликовал свидетельство о регистрации в Ростове-на-Дону.

Конфликт между Бастой и руководством «Ростова» произошел в сентябре 2018 года. Представители клуба заявили, что газон на стадионе пострадал из-за защитного покрытия, которое монтировалось перед выступлением рэпера.

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