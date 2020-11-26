Лавров рассказал в Белоруссии об обстрелах «желтых жилетов» во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Белоруссию рассказал о методах западных стран при разгоне протестующих, в том числе об обстрелах. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров напомнил о протестах «желтых жилетов» во Франции, митингах против карантинных мер в Германии и запрета абортов в Польше. По его мнению, ситуацию во Франции мировые СМИ освещали иначе, чем протесты в России и Белоруссии.

«По подсчетам французских правозащитников, почти 15 тысяч резиновых пуль было выпущено по демонстрантам, 2,5 тысячи человек были ранены <...> Об этом никто не говорит», — упрекнул министр журналистов в необъективности. Лавров добавил, что Россия и Белоруссия будут отстаивать свою точку зрения на соблюдение прав человека в ООН, не позволив забыть пороки западного общества.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, из-за чего участники протестов надели светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Со временем манифестанты начали выдвигать и политические требования на акциях, которые до карантина проходили каждую субботу.

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