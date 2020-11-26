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Выпускников медвузов призвали выйти на работу в больницы и поликлиники

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Фото: Globallookpress.com

Студенты медвузов шестого курса должны обязательно работать в поликлиниках и больницах. Об этом заявил президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров. Его слова приводятся на сайте организации.

Он пояснил, что в стране ежедневно фиксируется прирост числа заразившихся коронавирусом, и многие медицинские коллективы не досчитываются десятков коллег. Выход из ситуации Егоров видит в занятии должностей выпускниками вузов.

«Согласно приказу Минздрава, учащиеся медвузов уже с апреля могли добровольно выйти на работу: отвечать на звонки горячей линии в поликлиниках, обрабатывать статистические данные о COVID-19, доставлять лекарства и оказывать медицинскую помощь», — напомнил президент ассоциации.

Он подчеркнул, что многие студенты восприняли «призыв» как профессиональный долг, возможность приобрести навыки, и теперь работают вместе со старшими коллегами. Тех, кто по каким-либо причинам еще не работают по профессии, он призвал «выйти на помощь врачам и пациентам».

«Врач — это призвание, миссия спасать человеческие жизни. Раз вы выбрали эту профессию, то должны научиться профессионализму, человечности и самопожертвованию. <...> Это решение — дань профессиональному долгу, проявление приверженности профессии и даст вам возможность увидеть, что такое настоящая практическая медицина», — заключил Егоров.

В России 26 ноября был зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 — 25 487 новых случаев в 85 регионах.

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