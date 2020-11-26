Белоруссия пообещала отвечать на попытки осуществить революцию

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти страны будут вместе с партнерами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Союзного государства и СНГ противодействовать попыткам осуществить революцию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию. Мы не допустим того, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Белоруссии. Конечно же, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене», — пообещал он.

Макей подчеркнул, что у ряда западных политиков есть «желание сменить неугодный режим, [они хотят] сменить любым способом — через революцию в данной ситуации». «Мое личное мнение: я тоже за перемены, но, я считаю, перемены должны происходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, через совершенствование конституции, но ни в коей мере не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу», — резюмировал министр.

Ранее 26 ноября в Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лукашенко заявил о желании иметь с российской стороной «не просто добрососедские отношения» и готовности вместе противостоять гегемонии США. «В отношениях наших стран не приходится говорить о перезагрузке, но об усилении, интенсификации. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал он.

24 ноября Лукашенко рассказал о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.