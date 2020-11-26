Россиянка забрала сына знакомой в деревню и потребовала денег

В Нижегородской области россиянка забрала сына своей знакомой и увезла его в деревню, а затем потребовала у матери ребенка денег. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали изданию в пресс-службе СУ СКР по региону, жительнице Нижнего Новгорода предстояла плановая госпитализация. Чтобы не оставлять одного своего трехлетнего сына, женщина попросила присмотреть за ним свою знакомую. Та согласилась и оставила мальчика у себя в Автозаводском районе.

Спустя три дня женщина вывезла ребенка в поселок Арья Уренского района, не спросив разрешения у матери. Кроме того, она потребовала денег за возврат мальчика.

Следователям удалось найти ребенка, сейчас он с матерью. Ее знакомая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пропавшего полтора месяца назад во Владимирской области первоклассника Савелия Р. нашли дома у 26-летнего россиянина. Семилетний мальчик числился пропавшим с 28 сентября.