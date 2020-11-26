Раскрыт самый опасный способ приготовления пищи

Приготовление пищи на древесных углях является одним из самых опасных способов готовки из-за высокого риска повреждения легких и смерти от последующих болезней органов дыхания. Это раскрыли ученые из Университета Айовы и Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые представили свои выводы на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Daily.
По оценке специалистов, вдыхание вредных веществ, образующихся при приготовлении пищи с использованием древесины и сухих кустарников, приводит к смерти около четырех миллионов человек в год. Исследователи изучили влияние токсинов от сжигания биомассы с участием 23 человек, которые готовили еду в помещении на сжиженном нефтяном газе или древесине в Индии.
Ученые измерили концентрацию загрязняющих веществ в домах, а также оценили функции работы легких участников исследования с помощью таких методов, как спирометрия (оценивает объем вдыхаемого воздуха и скорость дыхания). Оказалось, что те, кто готовил из древесной биомассы, подвергались более высоким концентрациям загрязняющих веществ и бактериальных эндотоксинов по сравнению с потребителями сжиженного нефтяного газа. У них также наблюдался значительно более высокий уровень скопления воздуха в легких, что свидетельствует о нарушении газообмена.
Авторы работы рекомендуют минимизировать воздействие дыма на органы дыхания. Тем, кто подвергается продуктам горения биомассы длительное время, следует проверять функции легких у врачей, чтобы вовремя заметить и устранить повреждения.