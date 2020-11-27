Букмекерам Казахстана помогут справиться с последствиями нового закона

Казахстанские букмекеры считают, что участие ТОО «QIWI Kazakhstan» в организации Центра учета ставок (ЦУС) поможет индустрии справиться с негативными последствиями нового закона. Об этом сообщает «Лента.ру».

Представители беттинговой индустрии на территории республики (OLIMPBET, Фонбет, Тенниси, 1xBet, PariMatch) считают, что участие в ЦУС ТОО «QIWI Kazakhstan» является оптимальным. Указанные компании уже работают с программным обеспечением компании QIWI и не нуждаются в дополнительных мероприятиях по интеграции.

Таким образом, букмекеры смогут избежать техническим проблем и перерывов в работе в январе 2021-го. Казахстанские букмекеры рассчитывают на одобрение заявки дочерней компании QIWI со стороны Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

26 ноября сообщалось, что букмекеры Казахстана обеспокоены последствиями введения ЦУС. По мнению их представителей, мера может отразиться на их доходах, что приведет к сокращению спонсорских выплат. В настоящий момент беттинговая индустрия оказывает серьезную поддержку спорту в республике.