Сбер предупредил о новой уловке мошенников

Сбер предупредил о новой уловке, на которую идут телефонные мошенники, чтобы втереться в доверие к жертве. Об этом говорится в Telegram-канале Сбера.

Отмечается, что если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас злоумышленники начали активно использовать роботов-помощников. Так, известны случаи, когда жертве звонил якобы робот из Сбера и сообщал о подозрительных операциях, предлагая соединить жертву с фиктивной «службой безопасности банка».

29 октября сообщалось, что мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков. В частности, злоумышленники просят жертву назвать одноразовый код, но не живому человеку, а роботу. Таким образом мошенники играют на доверии людей: жертва уверена, что при передаче пароля машине информация остается в безопасности.

В сентябре генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский раскрыл способ сократить количество звонков от мошенников. По его словам, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Он посоветовал приобрести два телефона или две SIM-карты — для банков и для всего остального. При этом Раевский предупредил, что это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров.