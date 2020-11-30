В России ответили на вопрос о сокращении предметов на ЕГЭ

Вопрос сокращения максимально допустимого количества сдаваемых на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) предметов не обсуждается. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», — ответили в ведомстве на запрос журналистов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что количество сдаваемых на Основном государственном экзамене (ОГЭ) предметов предлагается сократить с четырех до трех. Он уточнил, что вице-премьер Татьяна Голикова отправила этот вопрос на доработку. Далее решения будут прорабатываться совместно с Роспотребнадзором.

При этом Музаев заявлял, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или менять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.