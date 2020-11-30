Россия
 
Последние новости
В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса
Назван «враг» Су-57
Кадыров назвал Тайсона братом и предложил провести новый бой с Джонсом в Грозном
Великобритания обратится к Netflix по поводу достоверности сериала «Корона»
Собчак объяснила отказ носить маску в общественных местах
В проблемах пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы
Михаил Галустян показал свой дом в Сочи
Снимок российской стюардессы в бикини на яхте удивил иностранцев в сети
Ученые поймали «лох-несское чудовище»
Курс евро взлетел
Новости партнеров
Прослушать новость

В России ответили на вопрос о сокращении предметов на ЕГЭ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вопрос сокращения максимально допустимого количества сдаваемых на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) предметов не обсуждается. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», — ответили в ведомстве на запрос журналистов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что количество сдаваемых на Основном государственном экзамене (ОГЭ) предметов предлагается сократить с четырех до трех. Он уточнил, что вице-премьер Татьяна Голикова отправила этот вопрос на доработку. Далее решения будут прорабатываться совместно с Роспотребнадзором.

При этом Музаев заявлял, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или менять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложили изменить формат экзаменов для девятиклассников
Российским школьникам рассказали о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в пандемию
В России рассказали о сдаче ЕГЭ в 2021 году