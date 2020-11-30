На Украине подростки чуть не сожгли заживо друга ради «крутого» видео

В Бердянске группа подростков подожгла своего ровесника, чтобы записать видео для социальных сетей. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Инцидент произошел примерно в 01:00 29 ноября. Друзья облили 12-летнего мальчика горючей жидкостью и подожгли в квартире. Весь процесс подростки снимали на телефон. Пострадавший рассказал, что добровольно согласился на это, поскольку вся компания пыталась сделать «крутое» видео.

Подростки пояснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. В итоге они потушили друга в ванной комнате и отвели его домой.

Сейчас 12-летний житель Бердянска находится в реанимации, куда он был доставлен с ожогами различной степени — его тело повреждено на 30 процентов.

По факту поджога полицейские возбудили уголовное производство по части 1 статьи 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») УК Украины.