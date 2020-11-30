Эксперты назвали способ защитить данные смартфона от посторонних

Чтобы защитить данные смартфона от посторонних, можно предложить человеку, который хочет воспользоваться вашим гаджетом, зайти с гостевого аккаунта. Такой способ для владельцев телефонов на Android назвал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток в беседе с агентством «Прайм».

Он подчеркнул, что в смартфонах содержится информация, доступ к которой нельзя давать даже членам семьи. Речь идет о конфиденциальных данных, переписках, фотографиях и онлайн-банках.

В телефонах на платформе Android, начиная с пятой версии, есть функция гостевого аккаунта. По словам Чертока, при включении этого режима человек получит телефон без личных данных, только с базовыми приложениями. Включить эту функцию можно в настройках или на панели уведомлений.

Для владельцев iOS гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин порекомендовал использовать в код-пароле не только цифры, но и буквы, а также настроить двухфакторную идентификацию в учетной записи Apple. «Включите функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне», — также порекомендовал он.