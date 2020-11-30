В Норильске выпали две месячные нормы осадков

Последние несколько дней в Норильске шел сильный снегопад. В результате в ноябре выпало почти две месячные нормы осадков — 194 процента. Об этом РИА Новости сообщили в региональном гидрометцентре.

«На всей территории юга Таймыра за месяц выпало от полутора до 2,5 месячных норм», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости опубликовало в своем Telegram несколько снимков и ролик, снятый очевидцами в городе. На видеозаписи видно, как мужчина откапывает дорогу перед своей машиной, вокруг повсюду огромные сугробы, несколько автомобилей полностью заметены. Местные жители утверждали, что снег не прекращался пять дней.

В Норильске сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Во вторник, 1 декабря, прогнозируется метель, температура минус 4-9 градусов и ветер с порывами до 22-27 метров в секунду.