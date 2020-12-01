Квакша съела детеныша ужа-рыболова и попала на видео

dailymail.co.uk

Пастушья квакша съела змееныша на глазах у жительницы австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

Женщина опубликовала в TikTok видеозапись, на которой видно, как лягушка вида пастушья квакша поглощает детеныша ужа-рыболова Шнайдера.

На записи амфибия зажала во рту хвост змеи. Рептилия вырвалась и попыталась сбежать от лягушки, но квакша настигла ее. «Да, лягушка! Хватай его!» — говорит за кадром автор видео. «Она проглотила его наполовину», — отмечает другой женский голос.

Затем на записи видно, как верхняя половина мертвой змеи свисает из челюстей лягушки, пока она жует хвост ужа. Квакша прижимает свою добычу лапой. «Она сейчас прикончит его», — отметила одна из женщин.

Видео стало вирусным и набрало более 32 тысяч просмотров. Многие пользователи TikTok были в шоке от увиденной сцены.

Герпетолог доктор Гевин Бэдфорд (Gavin Bedford) рассказал, что хищники выбирают добычу не на основе вида, а на основе того, достаточно ли она мелкая, чтобы можно было напасть. «Австралия полна хищников, поэтому если одно создание больше другого, оно съест его», — сказал он.

«Лягушки не так уж редко едят змей, но мы видим такое нечасто. Когда ужи-рыболовы Шнайдера вылупляются, они достаточно мелкие, чтобы их могла съесть пастушья квакша», — пояснил специалист. Он усмотрел иронию в видео, так как обычно именно ужи-рыболовы Шнайдера едят лягушек.

Пастушьи квакши — одни из крупнейших австралийских лягушек. Они питаются насекомыми, сверчками и тараканами, но могут нападать и на более крупную добычу, такую как мелкие грызуны и небольшие летучие мыши.