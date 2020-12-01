Меркель прокомментировала наезд на пешеходов в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала случившийся в Трире наезд автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразила соболезнования родственникам погибших. «Новости из Трира меня очень печалят <...> Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил», — сказала она.

Меркель добавила, что находится в контакте с премьер-министром федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.

О том, что неизвестный наехал на людей в пешеходной зоне Трира, стало известно ранее 1 декабря. Позже выяснилось, что наезд привел к гибели по меньшей мере двоих человек, пострадали до 15 человек, некоторые получили тяжелые ранения. За рулем автомобиля находился 51-летний местный житель, гражданин ФРГ. Его сразу задержала полиция. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.