Оценена возможность выплаты Нурмагомедову стомиллионного гонорара

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко оценил возможность выплаты соотечественнику Хабибу Нурмагомедову стомиллионного гонорара за возвращение в спорт. Его слова приводит Sport24.

Шлеменко посчитал, что такие деньги могут заплатить Нурмагомедову в случае встречи в октагоне с особым соперником, например с ирландцем Конором Макгрегором. «Если Хабиб называет такие суммы, значит, есть разговоры. Еще мы видели, что Хабиб много времени проводит в ОАЭ, а у них деньги есть. Не думаю, что он просто так эту сумму называет», — отметил боец.

Ранее 2 декабря Нурмагомедов допустил возможность боя-реванша с Макгрегором. Он заявил, что это возможно, если ему заплатят 100 миллионов долларов. Также спортсмен посчитал, что следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе может стать американец Дастин Порье.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.