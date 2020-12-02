Всех жителей закрытых поселков Чукотки переселят к концу года

Программа переселения жителей из закрытых поселков Чукотки завершится к концу этого года. Сертификаты на покупку жилья в комфортных климатических условиях получат оставшиеся 88 семей из 18 населенных пунктов. Об этом ТАСС рассказал начальник управления экономики департамента финансов, экономики и имущественных отношений региона Лариса Гончарова.

По ее словам, в 2020 году округ получил 158 миллионов рублей из федерального бюджета, эти деньги будут переданы 88 семьям на покупку квартир в любом регионе России. «Таким образом, до конца года мы закроем проблемный вопрос с переселением граждан», — сказала чиновница.

Она уточнила, сто в 1995 году постепенно начали закрываться 16 поселений возле предприятий горнорудной отрасли. Когда завод закрывался, многие жители почти сразу получили компенсации и уехали. Остальные ждали выплаты почти 25 лет из-за отсутствия денег.

Чукотка получила финансирование программы переселения в сентябре этого года, соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.