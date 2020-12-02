Стелс-ведомого Су-57 впервые испытали с ракетами

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник», считающийся стелс-ведомым истребителя пятого поколения Су-57, впервые испытали с ракетами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в воздух БПЛА с функциональными имитаторами управляемых ракет класса «воздух — воздух» поднялся на военном аэродроме Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) России, расположенном на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Собеседник уточнил, что подобные ракеты оснащены инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения, однако лишены двигателя и боевой части. «Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов», — отметил собеседник.

Источник добавил, что недавно прошедшие испытания «позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57».

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В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны показало первый совместный полет «Охотника» и Су-57.

В августе того же года на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) «Сухой» представил модель «Охотника», отличающуюся от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявил, что испытания «Охотник» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024-го БПЛА «пойдет в серию».