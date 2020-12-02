Боец Шлеменко назвал способ разрешить конфликт между Бастой и Шнуровым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал способ разрешить конфликт между рэпером Бастой (Василием Вакуленко) и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Его слова приводит Sport24.

Шлеменко предложил Шнурову и Басте провести боксерский поединок для разрешения разногласий, обратив внимание на их большую фанатскую базу. «Если они оскорбляют друг друга, то, значит, они готовы за свои слова отвечать. Нормальный был бы исход, и пример хороший», — добавил спортсмен.

2 декабря Шнуров и Баста обменялись оскорблениями в стихотворной форме из-за концерта рэпера в Санкт-Петербурге. Шнуров назвал Басту полицаем, а тот в ответ высмеял политическую деятельность лидера «Ленинграда».

27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоялся концерт Басты, после чего интернет-пользователи пожаловались на несоблюдение ограничительных мер на мероприятии. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца.

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