Польша нашла новый повод для судов с Россией

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN заявил о проблемах с компенсациями за поставки грязной нефти. Глава компании Игорь Василевский в комментарии порталу Biznes Alert не исключил, что дело может закончиться судами с Россией.

Он пояснил, что с некоторыми европейскими пострадавшими компаниями российская сторона нашла общий язык, но Польша находится в другой группе. Новые переговоры, возможно, продлятся несколько лет и сгладят противоречия, но если этого не произойдет, то для PERN такое обстоятельство станет поводом для решения вопроса в судебном порядке.

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Тем не менее Василевский находит расхождение взглядов столь существенным, что в качестве примера вероятного развития событий привел спор «Газпрома» и PGNiG, который закончился победой польской компании в Стокгольмском арбитраже. России пришлось заплатить 1,5 миллиарда долларов штрафа, хотя она продолжает оспаривать это решение.

Нефть с повышенным содержанием хлоридов пошла по «Дружбе» в апреле 2019 года. Из-за этого 24 и 25 апреля Польша и Украина остановили прием сырья. В мае прокачку возобновили в Белоруссии, на Украине и Словакии. Польша присоединилась к ним в середине июня. Российские власти признали ответственность отечественных компаний за инцидент.

В октябре стало известно, что «Транснефть» урегулировала спор с французской Total вокруг поставок грязной нефти. Подробности соглашения неизвестны.