Российские борцы устроили драку на чемпионате страны

Схватка между Бабули Цолоевым и Аланом Багаевым на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров переросла в драку. Видео опубликовано в YouTube-канале WRESTLING 360.

Цолоев, представлявший Ингушетию, вышел на ковер против Багаева из Северной Осетии в четвертьфинале турнира. Спортсмены агрессивно начали схватку, неоднократно задев друг друга головами. Внезапно противостояние переросло в рукопашный бой. Тренеры и организаторы бросились разнимать борцов.

Цолоев и Багаев были дисквалифицированы. В Федерации спортивной борьбы России не исключают и дисциплинарных санкций в отношении спортсменов.