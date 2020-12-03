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Число зараженных коронавирусом в Иране превысило миллион человек

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Фото: Ali Khara / Reuters

Число зараженных коронавирусом в Иране превысило миллион человек. Об этом рассказала официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари, ее цитирует Reuters.

Общее число заразившихся достигло 1 003 494. Сима Садат Лари подчеркнула, что за последние 24 часа в стране выявили 13 922 новых случая заражения инфекцией.

В конце октября органы здравоохранения Ирана признали смерть одного человека от коронавируса каждые четыре минуты. Отмечается, что в некоторых больницах закончились койки для лечения новых пациентов. Статистику об одной смерти каждые четыре минуты показывают по ТВ, власти жалуются на плохое соблюдение социальной дистанции.

Летом сообщалось, что количество смертей от коронавируса нового типа в Иране может быть почти в три раза больше, чем утверждает правительство страны. В материалах BBC News утверждается, что первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране была зафиксирована 22 января — почти за месяц до момента, когда в стране был выявлен первый случай заболевания.

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