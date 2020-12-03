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В России изменят целевые показатели смертности населения

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Минздрав России собирается изменить целевые показатели смертности населения. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай, передает РИА Новости.

«Отдельно хотелось бы сказать о показателях смертности, очевидно, что в силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений», — сказал он, не уточнив деталей.

По словам чиновника, необходимо принять дополнительные меры и усилия, чтобы минимизировать нынешние негативные тенденции.

Согласно прогнозу правительства, численность населения страны будет снижаться следующие несколько лет. К концу этого года она может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году — суммарно на 1,2 миллиона. В 2030 году ожидается прирост на 10 тысяч жителей.

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