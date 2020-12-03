Зарплаты снизились почти во всем мире

Из-за пандемии коронавируса зарплаты в двух третях стран мира снизились или росли медленнее, чем прежде. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Особенно сильно кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников. Рост неравенства грозит привести к бедности во всем мире, сказано в отчете. В странах, где были приняты эффективные меры для сохранения занятости, кризис выражался в падении зарплат, а не в массовых сокращениях.

Без субсидий средний размер заработка снизился бы почти на 6,5 процента. Однако помощь от государства компенсировала 40 процентов этой суммы, указывают эксперты.

В июне этого года Россия отчиталась о победе над крайней нищетой. Согласно целям устойчивого развития, к 2024 году уровень бедности должен снизиться как минимум в два раза.