Россия испытает «Адмирала Кузнецова»

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5, которому 4 декабря исполнилось 35 лет со дня спуска на воду, пройдет ходовые испытания в 2022 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.
По данным агентства, завершение ремонта позволит кораблю проработать пять лет. Источник добавил, что финансирование соответствующих работ на «Звездочке» со стороны заказчика «идет без срывов».
В декабре американский журнал The National Interest поместил «Адмирал Кузнецов» в пятерку самых опасных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые «нельзя недооценивать», поскольку «они обладают серьезной огневой мощью». В издании уверены, что авианосец «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля, поскольку дает России гораздо больше возможностей для проецирования своей авиации по всему миру»
В мае ТАСС, ссылаясь на опубликованные на сайте госзакупок материалы, сообщило, что внешние поверхности «Адмирала Кузнецова» планируется покрасить до 1 сентября 2022 года.
В декабре 2019 года в The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».