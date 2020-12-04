Bloomberg назвал «главных людей» 2020 года

Агентство Bloomberg в четвертый раз cоставило список из 50 человек — «главных людей», определивших, по его мнению, «беспрецедентный» 2020 год. Перечень разделен на пять категорий: «бизнес», «политика», «развлечения», «финансы» и «наука и технологии».

Так, в категорию «политика» агентство, среди прочих, включило лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за нормализацию отношений с Израилем, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу за самый низкий уровень заражения коронавирусом в Южной Америке и сооснователей движения Black Lives Matter. Также «главными людьми» года агентство назвало главу администрации Тайваня Цай Инвэня и председателя Верховного суда США Джона Робертса.

В раздел «финансы» попали глава финансовой корпорации Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, а также генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман и другие персоны. В категории «наука и технологии» представлены люди и организации, прилагающие усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

Также агентство отнесло в группу «бизнес» одного из руководителей стримингового сервиса Netflix Рида Хастингса, главу образовательного приложения Think & Learn Pvt Буджу Равиндрана и стримера Viya. В раздел «развлечения» попали певица Билли Айлиш и режиссер оскароносного фильма «Паразиты» Пон Джун-хо.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что видеохостинг YouTube принял решение отказаться от подборки лучших видео по итогам «особенного» 2020 года. Сервис также поблагодарил пользователей за то, что они поддерживают других людей, помогают им справляться с трудностями и больше смеяться.