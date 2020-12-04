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Палата представителей США приняла резолюцию против Евгения Пригожина

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию против российского бизнесмена Евгения Пригожина, с которым связывают ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование. Текст документа размещен на сайте законодательного органа.

В частности, конгрессмены считают, что Пригожин с начала 2000-х годов находился в тесных связях с президентом России Владимиром Путиным. Далее перечисляются события с участием ЧВК Вагнера — «военный захват Российской Федерацией и незаконная аннексия украинского Крыма» в феврале-марте 2014 года, а также последующие мятежи в Донецкой и Луганской областях. Отмечается, что 7 февраля 2018 года ЧВК Вагнера «напала на войска США» на востоке Сирии.

Наемников также обвиняют в помощи режиму сирийского президента Башара Асада и главе Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, а компании, связанные с Пригожиным — в разжигании споров в США и вмешательстве в политику 20 африканских стран. Кроме того, в документе говорится об убийстве российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, снимавших в ЦАР документальный фильм о ЧВК Вагнера, которое не расследуется должным образом.

Сам бизнесмен неоднократно отрицал причастность к ЧВК Вагнера. Резолюция, призывающая ввести дополнительные санкции против Пригожина, носит рекомендательный характер.

7 февраля 2018 года сирийские проправительственные силы атаковали бойцов поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (ДСС) недалеко от нефтяных полей «Коноко». К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу.

Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ», запрещенную в России организацию), под вывеской которой действовала часть российской ЧВК Вагнера. Данные о погибших россиянах разнились: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. МИД России подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих. Позднее стало известно, что наемники, попавшие под обстрел, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

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