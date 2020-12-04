В межзвездном пространстве обнаружили неизвестное явление

Ученые Университета Айовы сообщили о первом обнаружении космических лучей из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце. Открытие ранее неизвестного явления было сделано с помощью приборов на борту зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», вышедших в межзвездное пространство. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

Оказалось, что электроны летят почти со скоростью света, что примерно в 670 раз быстрее, чем ударные волны, которые первоначально их ускорили. Через несколько дней вслед за электронными всплесками приборы зафиксировали колебания плазменных волн, вызванные электронами меньших энергий. Наконец, через месяц до космических зондов добралась сама ударная волна.

Ударные волны исходили от корональных выбросов массы, представляющих собой выбросы горячего газа и энергии, которые движутся от Солнца со скоростью более одного миллиона километров в час. Однако даже с такими скоростями ударным волнам потребуется больше года, чтобы достичь «Вояджеров», находящихся на расстоянии около 20 миллиардов километров.