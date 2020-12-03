В небе над Канадой и США взорвался метеор

Метеор вошел в атмосферу Земли и взорвался вечером 2 декабря, оставив яркий след в небе над озером Онтарио, расположенном на границе США и Канады, передает CTV News.

Научный сотрудник Университета Западного Онтарио Денис Вида сообщил, что метеор размером с баскетбольный мяч вошел в атмосферу планеты под углом в 45 градусов примерно в 50 километрах к северу от американского города Сиракузы (штат Нью-Йорк). «Мы все еще ждем более точных данных, но пока мы склонны считать, что приблизительный размер объекта составлял порядка 10 сантиметров», — сказал он, добавив, что ученые пока не спешат делать какие-либо выводы из-за неуверенности.

Представитель отдела НАСА по исследованию метеорных тел Билл Кук в интервью NBC News уточнил, что скорость небесного тела составляла 56 тысяч миль в час (около 90 тысяч километров в час). Однако из-за небольшого числа видеозаписей, запечатлевших метеор, определить его траекторию сложно. Кук отметил, что метеор распался на части с громким хлопком, который было слышно по всему Нью-Йорку.

Отмечается, что небесное тело успели запечатлеть с телебашни CN Tower в Торонто.

Ранее сообщалось, что в Смоленске местный житель увидел в небе над городом яркую вспышку непонятного происхождения, которую приняли за метеорит. Видеорегистратор записал странное явление на видео.