Ученый объяснил загадку Бермудского треугольника ошибками экипажей

Австралийский исследователь Шейн Саттерли заявил, что к пропаже пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году привели не паранормальные явления. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Саттерли, причиной трагедии послужили ошибки экипажей. В частности, лейтенант Чарльз Тейлор, командующий звеном, после наступления темноты и изменения погоды стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном.

Ученый также отметил, что большинство членов экипажей были стажерами. По словам Саттерли, такую версию разгадки тайны Бермудского треугольника признали и американские военные, однако с этим не согласилась мать Тейлора.

Женщина заявила, что пока не найден самолет, никто не может переложить вину за трагедию на ее сына. По этой причине в отчетах военных до сих пор указано, что «причина неизвестна».

В декабре 1945 года пять торпедоносцев ВМС США, известных как «Рейс 19», под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора направились на учебное задание, однако пропали с радаров, оказавшись в Бермудском треугольнике.