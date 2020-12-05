В России спрогнозирован рост числа больных COVID-19 до Нового года

Число больных COVID-19 в России будет расти до Нового года, а в некоторых регионах возможно и дольше. Такой прогноз озвучил инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

Он добавил, что заболеваемость может вырасти до 30 тысяч новых случаев. Дальнейшее поведение коронавируса будет зависеть от количества людей, восприимчивых к нему.

По словам Тимакова, рост заболеваемости на протяжении двух месяцев идет по стабильной синусоиде. «Рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку», — заявил Тимаков. По его словам, нельзя считать рост заражений критическим исходя из показателей одного дня.

Как объяснил инфекционист, в субботу и воскресенье люди сдают меньше тестов и реже обращаются к врачу. При этом в понедельник, вторник и среду выявленных случаев меньше. Он добавил, что с ростом заболеваемости ничего нельзя сделать — «это не зависит ни от чего».

За последние сутки в России зафиксирован новый рекорд по числу заражений — 28 782 в 85 регионах. В Москве зарегистрирован новый максимум — 7993 случая. Предыдущий был зафиксирован 27 ноября, он составлял 7918 заражений за сутки.

С начала пандемии выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах, 42 684 летальных исхода и 1 916 369 выздоровлений.