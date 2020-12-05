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Жители российского города пожаловались на зуд от выбросов с заводов

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Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

В Тольятти жители пожаловались на недомогание из-за сильных выбросов с заводов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам местной жительницы, больше всего химикатов заводы выбрасывают в выходные. Запах от них похож на копченую колбасу и сероводород. Весь город покрыт плотным туманом. Из-за нахождения на улице в таких условиях у жителей начинается зуд, аллергическая реакция и кашель.

Некоторые тольяттинцы, наряду с этими симптомами, отмечали головные боли и общее недомогание.

Уточняется, что программа по отслеживаю загрязнений в воздухе охарактеризовала состояние атмосферы как «нездоровое» и «очень нездоровое». Директор гидрометобсерватории города заявила, что возможности атмосферы Тольятти по самоочистке снижаются.

Ранее на проблемы с качеством воздуха жаловались и жители Самары.

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