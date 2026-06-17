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14:02, 17 июня 2026Путешествия

Туристы встретили в горах российского курорта медведей, сбежали в лес и заблудились

Спасатели в горах Сочи помогли заблудившимся в лесу после встречи с медведями туристам
Алина Черненко

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Туристы встретили в горах курорта Красная Поляна в Сочи медведей, сбежали в лес и не смогли самостоятельно найти обратный путь. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в MAX.

Сначала спасатели отправились на поиски 25-летней жительницы Москвы, которая заблудилась в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1,9 тысячи метров. Вскоре сотрудникам МЧС поступила информация еще о двух туристах, 18-летнем и 21-летнем жителях Сочи, потерявшихся в том же районе.

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При помощи звуковых сигналов всех трех россиян удалось найти. Их вывели из горнолесной местности и доставили в поселок Красная Поляна. Оказалось, что свои маршруты в МЧС они не регистрировали. Туристы признались, что убежали в лес от страха после встречи с хищниками.

Ранее в июне спасатели МЧС эвакуировали семейную пару туристов, которые отправились в поход в горы Сочи. Мужчина повис на самостраховочных усах и не смог продолжить маршрут.

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