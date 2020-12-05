Ягудин посмеялся над падением Плющенко на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин посмеялся над падением двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в короткой программе на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Он опубликовал фото в Instagram-сторис.

Поклонники спросили его о самом любимом прыжке в фигурном катании. «Вот...» — ответил он и выложил кадр, на котором Плющенко запечатлен на льду в момент падения.

Ягудину прислали еще один вопрос относительно конкурента: «Если бы не было Плющенко, интересно было бы соревноваться?». Спортсмен ответил, что фигурное катание — это не только Плющенко, что и без него «хватало крутых соперников».

На вопрос подписчиков о том, общается ли он с Плющенко в жизни, фигурист написал в Instagram-сторис: «Ага, как и на этой фотке». При этом на опубликованном фото с телевизионного эфира спортсмены смотрят в разные стороны.

Ранее в ноябре Ягудин раскритиковал Евгения Плющенко за неудачный прокат его подопечной Александры Трусовой на Гран-при России.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Кроме того, он четырехкратный чемпион мира и трехкратный — Европы.