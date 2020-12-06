Бывшая российская теннисистка сравнила Москву с Киевом

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе сравнила Москву с Киевом. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам спортсменки, в украинской столице погода гораздо лучше, чем в российской. «Больше солнца, на настроение влияет. В Москве зима — унылое время», — отметила Чакветадзе.

При этом теннисистка добавила, что в Москве очень много развлечений и способов снять стресс. Россиянка также отметила, что большую часть времени проводит в Киеве, так как Украина — родина ее мужа.

Анна Чакветадзе объявила о завершении карьеры в 2013 году в возрасте 26 лет. Спортсменка в 2007-м дошла до полуфинала турнира «Большого шлема» US Open в одиночном разряде, в том же году она занимала пятую строчку в рейтинге лучших теннисисток мира. Она также завоевала восемь титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).