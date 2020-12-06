В МЧС дали советы россиянам по установке новогодней елки

Новогоднюю елку необходимо устанавливать на расстоянии как минимум одного метра от стен и потолка, чтобы избежать пожара. Кроме того, ее не стоит украшать некачественными гирляндами и легковоспламеняющимися игрушками. Такие советы дали россиянам в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что новогоднее дерево должно крепиться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Особое внимание следует уделять электрическим гирляндам, иллюминации и елочным украшениям — они должны иметь соответствующий сертификат качества.

«Запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать иллюминацию с видимыми признаками нарушения целостности изоляции или ламп», — добавили в МЧС. Кроме того, в случае обнаружения нагрева проводов гирлянды, мигания лампочек и других неисправностей, нужно незамедлительно обесточить их. Также не рекомендуется украшать ель бумагой, ватой и свечами.

Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала, что искусственное новогоднее дерево не только собирает пыль, но и становится ее источником. Это особенно опасно для людей с аллергией, так как может случиться отек легкого или большая нагрузка на орган. Врач считает, что стоит отдавать предпочтение живой ели, которая наполнит дом фитонцидами и избавит квартиру от бактерий и вирусов.