В Иране подтвердили предположения о способе убийства физика-ядерщика

Предположения о способе убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде подтвердились: для этого использовали современные средства со спутниковым управлением. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамазан Шариф, его цитирует агентство Fars.

Отмечается, что Фахризаде убили с помощью автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник, а также камер с приближением и искусственного интеллекта. Оружие находилось в машине Nissan, припаркованной у обочины. По словам Шарифа, в Израиле «хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа».

Заместитель командующего КСИР Али Фадави добавил, что на месте происшествия не было людей, которые могли бы стрелять в физика. Это также указывает на то, что пулемет контролировался через спутник в режиме реального времени.

1 декабря иранский телеканал Al Alam писал, что оружие, из которого стреляли по Фахризаде, управлялось через спутник. Убийство было совершено якобы для того, чтобы усилить давление на Иран и затормозить научный прогресс.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов под Тегераном, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. В результате нападения погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном.