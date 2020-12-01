В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии

Иранский телеканал Al Alam раскрыл подробности об оружии, стрелявшем в физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По информации источника, оно управлялось через спутник.

Кроме того, собеседник телеканала рассказал о том, что существуют доказательства причастности к покушению Израиля. Убийство было совершено якобы для того, чтобы усилить давление на Иран и затормозить научный прогресс.

Ранее агентство Fars сообщало, что Фахризаде был убит из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно. Пулемет был установлен в Nissan, стоявшем на обочине дороги, который после стрельбы взорвался. Отмечалось, что самих нападавших на месте в момент атаки не было.

О гибели Фахризаде, который возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы страны, стало известно 27 ноября. Покушение произошло в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Позже министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что к смерти Мохсена Фахризаде привел заговор Израиля, США и Саудовской Аравии.