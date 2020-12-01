Раскрыты возможные причины убийства иранского физика-ядерщика

Возможной причиной убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде могло быть желание спровоцировать Тегеран. Причины совершения преступления раскрывает газета The Washington Post.

Бывший глава иранского отдела Совета нацбезопасности Йоэль Гузанский считает, что атаку мог спровоцировать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чтобы тем самым подтолкнуть нынешнего президента США Дональда Трампа к «финальному» противостоянию с Ираном. По мнению Гузанского, израильский премьер рассчитывал на военный ответ со стороны Тегерана: в свою очередь, Вашингтон мог бы «нанести удар по ядерной программе Тегерана».

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Эксперт Йоси Мелман опроверг эту версию, посчитав, что на самом деле Нетаньяху не хочет войны с Ираном. Он отметил, что премьер просто хотел ликвидировать главного человека, ответственного за создание ядерной программы, рассчитывая на сдержанный ответ со стороны властей Исламской Республики.

Другая потенциальная причина убийства — желание подорвать намерение будущей администрации США демократа Джо Байдена перезагрузить отношения с Ираном. По мнению экспертов, Нетаньяху хочет убедить Вашингтон продолжать жестко противостоять Тегерану. Это, в свою очередь, поможет ему победить на следующих выборах.

«Перед Нетаньяху стоят не только стратегические цели, но и политические. Ему нужны драматические события, чтобы показать, что он незаменимый лидер Израиля», — считает бывший заместитель советника израильской нацбезопасности Чак Фрейлих.

О гибели Фахризаде, который возглавлял управление по исследованиям и инновациям Минобороны Ирана и был одним из создателей ядерной программы страны, стало известно 27 ноября. Сообщалось, что он стал жертвой террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана.