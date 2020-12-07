Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео

Стыковку корабля Cargo Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) показали на видео. Запись опубликована на странице НАСА в Twitter.

Грузовой корабль Cargo Dragon доставил с Земли две тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения экипажем станции научных экспериментов. Корабль пробудет в составе станции около месяца.

Ранее экипаж Crew Dragon оценил состоявшийся 17 ноября полет на новом космическом корабле во время пресс-конференции с борта Международной космической станции (МКС). По их словам, полет был «очень гладким», а запуск был интересным опытом, «доставившим удовольствие».