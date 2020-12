Звезда реалити-шоу проговорилась в прямом эфире о романе с сыном Елизаветы II

Звезда британского реалити-шоу I’m A Celebrity… Get me out of Hear (аналог «Последнего героя») Рути Хеншэлл в прямом эфире проговорилась о своем романе с младшим сыном королевы Елизаветы II графом Уэссекским принцем Эдвардом. Об этом сообщает The Sun.

Бывшая актриса Рути Хеншэлл рассказывала в эфире шоу о периоде своей жизни, когда ее карьера была на пике. Тогда, в середине 90-х, она выступала на лучших театральных сценах мира и снималась в кино. В интервью Рути намекнула, что тайно встречалась с принцем Эдвардом. «Букингемский дворец... Пока вы пели в его садах, я вовсю развлекалась в его спальнях», — заявила Хеншэлл своему партнеру по телепроекту.

Позже актриса пояснила, что не знала о включенных в этот момент микрофонах. «Я была шокирована. Вы говорите что-то и забываете, что участвуете в шоу», — оправдалась Рути.

Она извинилась за свой комментарий, пояснив, что он не предназначался для общественности. При этом Хеншэлл не стала отрицать факта романа с принцем. Рути было 20, когда она познакомилась с 23-летним принцем, который работал ассистентом постановщика в театральной труппе. Они встречались около шести лет до его женитьбы на Софи Рис-Джойс в 1999 году. К тому моменту Эдвард уже расстался с Рути, однако она присутствовала на его свадьбе.

