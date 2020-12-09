Россия приготовилась завоевать зарубежный рынок продуктов

Россия приготовилась завоевать зарубежный рынок с помощью экологически чистых продуктов. Это следует из заявления вице-премьера Виктории Абрамченко, которое поступило в «Ленту.ру».

В правительство внесли законопроект о требованиях к «зеленой» продукции. Согласно ему, при ее производстве запретят использовать методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Кроме того, при производстве таких продуктов сократят применение пестицидов. По словам Абрамченко, сертификация таких товаров будет производиться на добровольной основе. После успешного прохождения проверки производители смогут поместить на упаковку товара специальную маркировку. Всех «зеленых» производителей включат в единый реестр.

Новые правила позволят повысить конкурентоспособность российских продуктов за рубежом и сформировать положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками, сообщили в кабмине. В самой России выделение «зеленой» продукции в отдельный сегмент позволит местным покупателям более осознанно подходить к выбору товаров. Ожидается, что создание бренда «зеленой» продукции позволит увеличить российских экспорт сельскохозяйственных товаров. По оценкам экспертов, доля экологически чистых товаров может вырастить до 10-15 процентов в структуре экспорта страны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать бренд экологически чистых продуктов питания, который будет ориентирован на экспорт, еще феврале 2019 года. Тогда он указал, что природные возможности России являются ее естественным преимуществом, которое нужно использовать.