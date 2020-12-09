Россия
 
Последние новости
Путин вспомнил времена дефицита в СССР
Украина запротестовала из-за аукциона по продаже Массандры
Двухголовая змея стала питомцем рыболова
Поклонская ответила упрекнувшему ее Рогозину
Ургант обнаружил «угрозу» в запрете на спиртное после вакцинации от COVID-19
Эрдоган назвал Францию расистской страной из-за футбольного скандала
Россиянка разделась на глазах туристов в горах Сочи и попала на видео
Продюсер «Иванушек» высказался о конфликте из-за квартиры покойного солиста
Настоятеля храма избили в Подмосковье за сделанное замечание 
Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года
Новости партнеров
Прослушать новость

Минздрав продлит правила медосмотра водителей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Минздрав продлит действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей», — говорится в сообщении Минздрава. В ведомстве уточнили, что проект приказа подготовлен и проходит юридические процедуры.

Ранее стало известно, что в Минздраве работают над изменением правил медосвидетельствования для водителей. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявлял, что они будут готовы к концу года. Новый порядок должен позволить выявлять людей с зависимостями. Так, по новым правилам, если во время прохождения осмотра нарколог обнаружит симптомы алкоголизма или наркомании, автомобилиста обяжут сдать дополнительный анализ.

Предполагалось, что изменения вступят в силу 1 июля, однако в Минздраве перенесли их введение на 1 января 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав изменит правила медосмотра водителей
Минздрав сохранил старые правила медосвидетельствования водителей
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей