Доходы «Газпрома» рухнули

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-октябрь этого года рухнули на 44,4 процента (до 19,038 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический экспорт газа упал на 11,4 процента (до 159 миллиардов кубометров). В октябре средняя экспортная стоимость поставок составила 145 долларов за тысячу кубометров, увеличившись с 123 долларов в сентябре.

Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) сократились на 14,9 процента. Однако общий объем поставок СПГ из России за январь-октябрь вырос на 1,8 процента (до 57,1 миллиона кубометров).

За десять месяцев доходы страны от продажи нефтепродуктов снизились на 32 процента в годовом выражении, от бензина — на 9,2 процента, от дизельного топлива — на 30 процентов.

В сентябре президент страны Владимир Путин заявил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье, уверен глава государства.