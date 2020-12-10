Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о признании виз. Соответствующий документ опубликован на белорусском национальном интернет-портале правовой информации.

В тексте закона говорится, что белорусская сторона ратифицирует соглашение между правительствами, подписанное ранее. В нем говорится как о взаимном признании виз, так и о других вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств.

Договор о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией был подписан 19 июня в Минске. Согласно документу, граждане зарубежных государств смогут посещать Россию по белорусским визам и пребывать на ее территории вплоть до окончания срока действия въездного документа. Аналогичные правила будут действовать и в отношении белорусской стороны.