Мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в плей-офф турнира. Об этом сообщает Twitter Opta.Joe.

В среду, 9 декабря, испанский клуб дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0), благодаря чему обеспечил себе первое место в квартете B и оформил 29-й выход из группы. Сюда также включены успехи сливочных на втором групповом этапе, который проводился с 1999 по 2003 год.

Кроме того, в игре с «Боруссией» 50-й гол на групповых этапах забил форвард «Реала» Карим Бензема. Француз сравнялся по этому показателю с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и игроком «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Боруссия», несмотря на поражение, вышла из группы со второго места. Третьим в квартете B стал донецкий «Шахтер». Группу замкнул миланский «Интер».